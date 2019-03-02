Курри считает, что "Словану" нужно сохранить место в КХЛ

Генеральный менеджер "Йокерита", член совета директоров КХЛ Яри Курри отметил, что "Словану" следует продолжить выступать в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) и в следующем сезоне.

– Я не знаю, что будет в этом году. Каждый год происходят аналогичные ситуации, клубы не могут найти решение финансовых проблем, – цитирует ТАСС Курри. – Я думаю, что "Словану" нужно остаться в лиге, потому что Словакия – хоккейная страна, а Братислава – великолепный хоккейный город. Конечно, я хочу, чтобы "Слован" остался в КХЛ.

В завершившемся регулярном чемпионате "Слован" стал первой командой в истории лиги, которая закончила сезон с трехзначной отрицательной разницей заброшенных и пропущенных шайб – минус 112. Последние игры команда проводила, играя в три пятерки, а 20 февраля на матч с "Йокеритом" (1:7) в качестве запасного вратаря был заявлен нападающий Кейси Бэйли.