«Куньлунь» заключил контракт до конца сезона с канадским нападающим Колином Кэмпбеллом

Как ранее сообщал «СЭ», нападающий Колин Кэмпбелл стал игроком «Куньлуня».

31-летний канадец заключил контракт с клубом до конца нынешнего сезона, сообщает пресс-служба КХЛ.

В этом сезоне Кэмпбелл выступал за Кошице, за который провел 23 матча и набрал 25 (11+14) очков.

В Северной Америке он не поднимался выше АХЛ, где записал на свой счет 124 (50+74) очка в 367 встречах.