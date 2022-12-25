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Сегодня, 20:36

«Куньлунь» заключил контракт до конца сезона с канадским нападающим Колином Кэмпбеллом

Иван Шитик
Корреспондент
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Как ранее сообщал «СЭ», нападающий Колин Кэмпбелл стал игроком «Куньлуня».

31-летний канадец заключил контракт с клубом до конца нынешнего сезона, сообщает пресс-служба КХЛ.

В этом сезоне Кэмпбелл выступал за Кошице, за который провел 23 матча и набрал 25 (11+14) очков.

В Северной Америке он не поднимался выше АХЛ, где записал на свой счет 124 (50+74) очка в 367 встречах.

ХК Куньлунь Ред Стар
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