Канадский нападающий Кэмпбелл перейдет в «Куньлунь»

Как стало известно «СЭ», канадский нападающий Колин Кэмпбелл перейдет в «Куньлунь».

Ранее мы сообщали о том, что Кэмпбелл перейдет в один из клубов КХЛ, а вчера об этом сообщил словацкий «Кошице», за который 31-летний игрок выступал в этом сезоне.

В нынешней регулярке Кэмпбелл провел 23 матча и набрал 25 (11+14) очков. В НХЛ у Колина ни одной встречи, а в АХЛ он записал на свой счет 124 (50+74) очка в 367 встречах.