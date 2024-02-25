Определились четыре пары первого раунда плей-офф КХЛ

В понедельник, 26 февраля, завершится ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ. В последний день регулярного чемпионата будут определены все пары первого раунда плей-офф.

К этому моменту уже известны четыре пары.

Запад

«Динамо» Москва (1) — «Динамо» Минск (8) — серия стартует 1 марта;

«Спартак» (4) — «Северсталь» (5) — серия стартует 29 февраля.

Восток

«Салават Юлаев» (3) — «Трактор» (6) — серия стартует 29 февраля;

«Ак Барс» (4) — «Автомобилист» (5) — серия стартует 29 февраля.

Матчи первого раунда запланированы с 29 февраля по 13 марта 2024 года.