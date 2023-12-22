«Куньлунь» — «Трактор»: видеообзор матча КХЛ

«Трактор» в гостях обыграл «Куньлунь» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 5:2.

Видео лучших моментов встречи опубликовано на YouTube-канале КХЛ.

«Куньлунь» занимает девятую строчку в Западной конференции, набрав 35 очков в 42 играх. «Трактор» — пятый на «Востоке» (51 очко в 43 матчах).