«Спартак» — «Динамо» Минск: видеообзор матча КХЛ

«Спартак» дома победил минское «Динамо» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 4:2.

Видео лучших моментов встречи опубликовано на YouTube-канале КХЛ.

«Спартак» набрал 60 очков и по дополнительным показателям обошел «Динамо» (60 очков) в турнирной таблице Западной конференции. Красно-белые одержали четвертую победу подряд.

У «Динамо» прервалась победная серия из трех игр. Минчане с 40 очками — на 8-й строчке.