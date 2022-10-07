Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

7 октября, 21:14

«Трактор» в овертайме проиграл «Куньлуню»

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в

«Трактор» в овертайме проиграл «Куньлуню» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 2:3.

Голами в составе челябинской команды отметились Алексей Бывальцев и Кирилл Капустин. Отметим, что до 57-й минуты «Трактор» обыгрывал «Куньлунь» со счетом 2:1.

За китайскую команду шайбы забросили Итан Уэрек, Кори Кейн. Победный гол в овертайме забил Брэндон Ип.

«Трактор» проиграл четвертый матч подряд. Команда занимает 10-е место в турнирной таблице Востока с 11 очками в 16 матчах.

«Куньлунь» на Западе занимает 10-ю позицию, набрав 13 очков в 16 играх.

Хоккей

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Куньлунь» (Пекин) — «Трактор» (Челябинск) — 3:2 ОТ (0:1, 1:0, 1:1, 1:0)

Голы: Бывальцев — 3 (Бурдасов, Карпухин), 13:46 — 0:1. Уэрек — 2 (Хант, Вуд), 30:57 — 1:1. Капустин — 2 (Пулккинен, Хохряков), 45:16 — 1:2. Кейн — 1 (Челиос, Поллок), 57:35 — 2:2. Йип — 4 (Родуолд, Челиос), 62:45 — 3:2.

Вратари: Джурасик — Проскуряков.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 21 (5+9+6+1) — 44 (17+15+10+2).

Судьи: Белов, Овчинников.

7 октября. Мытищи. Арена Мытищи.

КХЛ
ХК Куньлунь Ред Стар
ХК Трактор
3
2
Читайте также
Федотов наехал на Абаскаля. Нашему футболу не хватает такого треш-тока
Анчелотти отправил Хави на переэкзаменовку. «Реал» растоптал «Барсу» в класико
На актера Смольянинова составлен протокол о дискредитации российской армии
Начальника мобилизационного управления Петербурга освободили от должности
Адвокат заявил об отъезде Овсянниковой в одну из стран Европы
Каким будет возрождение освобожденных территорий: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Амур» расторг контракт с нападающим Протаповичем

«Спартак» в гостях победил «Северсталь»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 СКА 19 17 2 35
2 Динамо М 19 13 6 29
3 Локомотив 18 11 7 25
4 Торпедо 18 11 7 23
5 Спартак 20 9 11 23
6 ЦСКА 17 10 7 23
7 Витязь 19 10 9 23
8 Северсталь 19 9 10 21
9 Куньлунь 20 8 12 19
10 Динамо Мн 19 7 12 18
11 Сочи 17 3 14 9
Восточная конференция И В П О
1 Автомобилист 18 13 5 27
2 Металлург 18 12 6 26
3 Сал. Юлаев 18 10 8 23
4 Сибирь 20 10 10 22
5 Барыс 19 10 9 21
6 Ак Барс 18 8 10 20
7 Адмирал 19 8 11 18
8 Трактор 20 7 13 17
9 Авангард 18 7 11 16
10 Нефтехимик 19 7 12 15
11 Амур 18 5 13 13
Результаты / календарь
7.10
8.10
9.10
10.10
11.10
12.10
13.10
14.10
15.10
16.10
17.10
18.10
19.10
20.10
21.10
22.10
17.10 16:30
Барыс – Торпедо
 - : -
17.10 17:00
Автомобилист – Амур
 - : -
17.10 17:00
Металлург – Авангард
 - : -
17.10 19:00
Нефтехимик – Сибирь
 - : -
17.10 19:30
Динамо М – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости