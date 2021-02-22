СКА обыграл «Куньлунь»
СКА победил «Куньлунь» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 4:3. Форвард армейцев Кирилл Марченко набрал 3 (2+1) очка.
В таблице Западной конференции СКА занимает второе место, «Куньлунь» замыкает таблицу на «Востоке».
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Куньлунь» (Пекин) — СКА (Санкт-Петербург) — 3:4 (2:0, 1:0, 0:4)
Голы: Шашков — 3 (Николишин, Челиос), 3:36 — 1:0. Уэллман — 5 (Шинкарук, Уэрек), 15:56 — 2:0. С. Фу — 9, 37:35 — 3:0. Стремвалль — 15, 44:38 — 3:1. Марченко — 13 (А. Бринкман, Аалтонен), 45:08 — 3:2. Стремвалль — 16 (бол., Марченко, Вей), 55:08 — 3:3. Марченко — 14 (Кирсанов, Ткачев), 59:44 — 3:4.
Вратари: Шикин — Хелльберг.
Штраф: 2 — 8.
Броски: 20 (6+8+6) — 33 (13+8+12).
Судьи: Кулев, Юдаков.
22 февраля. Мытищи. МУП «Арена Мытищи». 873 зрителя.
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