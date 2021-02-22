Брагин: «Ждем от Стремвалля еще более острой игры»
Главный тренер СКА Валерий Брагин подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Куньлуня» (4:3). После двух периодов «Куньлунь» вел со счетом 3:0.
— В принципе, и первые два периода были неплохими с нашей стороны. Имели моменты, но ошибки привели к пропущенным голам. Хороший третий период, агрессивный, бросковый, поэтому пришли голы и в концовке мы выиграли, — приводит слова тренера сайт СКА.
— Насколько Стремвалль показывает то, что вы ждете?
— Мы ждем еще более острой игры, нацеленности на ворота. Сейчас он уже в плане агрессии, бросков выходит на оптимальный уровень.
— Не устали от постоянной смены ассистентов?
— Прошла перестановка, Титова я знаю, мы вместе работали в сборной. Так решило руководство клуба, Козырев тоже остается в системе клуба.
— Это окончательный штаб?
— Думаю, да.
— Лидерам дали отдохнуть сегодня?
— Да, вы все правильно сказали.
— В оставшихся матчах будет оптимальный состав?
— Думаю, будет близким к оптимальному.
— Над чем будете работать перед плей-офф?
— Над всеми элементами хоккея.
Дополнительная информация:
https://www.ska.ru/news/view/kun-lun-ska-priess-konfierientsiia/
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю