Брагин: «Ждем от Стремвалля еще более острой игры»

Главный тренер СКА Валерий Брагин подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Куньлуня» (4:3). После двух периодов «Куньлунь» вел со счетом 3:0.

— В принципе, и первые два периода были неплохими с нашей стороны. Имели моменты, но ошибки привели к пропущенным голам. Хороший третий период, агрессивный, бросковый, поэтому пришли голы и в концовке мы выиграли, — приводит слова тренера сайт СКА.

— Насколько Стремвалль показывает то, что вы ждете?

— Мы ждем еще более острой игры, нацеленности на ворота. Сейчас он уже в плане агрессии, бросков выходит на оптимальный уровень.

— Не устали от постоянной смены ассистентов?

— Прошла перестановка, Титова я знаю, мы вместе работали в сборной. Так решило руководство клуба, Козырев тоже остается в системе клуба.

— Это окончательный штаб?

— Думаю, да.

— Лидерам дали отдохнуть сегодня?

— Да, вы все правильно сказали.

— В оставшихся матчах будет оптимальный состав?

— Думаю, будет близким к оптимальному.

— Над чем будете работать перед плей-офф?

— Над всеми элементами хоккея.