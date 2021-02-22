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Александр Титов стал старшим тренером СКА

16:43

Александр Титов назначен на пост старшего тренера хоккейного клуба СКА, сообщается в Twitter команды. Специалист будет помощником главного тренера Валерия Брагина.

Андрей Козырев переходит в штаб СКА-1946, главным тренером клуба Париматч Молодежной хоккейной лиги станет Альберт Лещев.

Ранее Титов возглавлял «СКА-Неву» и был ассистентом Брагина в сборной России на Кубке Первого канала, где команда одержала три победы в трех матчах.

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