Дубль Дроздова принес «Салавату Юлаеву» победу над «Куньлунем». Команда вышла в лидеры на Востоке
«Салават Юлаев» в гостях переиграл «Куньлунь» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Уфимцы выиграли со счетом 4:1.
Дубль в составе «Салават» оформил форвард Иван Дроздов. Еще по шайбе в активе защитников Шакира Мухамадуллина и Григория Панина.
Автором единственного гола «Куньлуня» стал нападающий Паркер Фу.
«Салават Юлаев» набрал 39 очков и вышел в лидеры Восточной конференции.
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«Куньлунь» (Пекин) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 1:4 (1:1, 0:0, 0:3)
Голы: Мухамадуллин — 4 (Аймурзин), 1:21 — 0:1. Фу — 8 (Пу), 1:31 — 1:1. Дроздов — 6 (бол., Кулемин, Аймурзин), 45:52 — 1:2. Дроздов — 7 (бол., Мухамадуллин), 54:22 — 1:3. Панин — 2 (п.в., Кулемин, Дроздов), 59:38 — 1:4.
Вратари: Смит (57:33 — 57:41, 57:46 — 59:38) — Ежов.
Штраф: 4 — 2.
Броски: 34 (9+14+11) — 16 (5+5+6).
Судьи: Демура, Наумов.
7 ноября. Мытищи. Арена Мытищи.
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