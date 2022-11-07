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Сегодня, 21:15

Дубль Дроздова принес «Салавату Юлаеву» победу над «Куньлунем». Команда вышла в лидеры на Востоке

Иван Шитик
Корреспондент
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7 ноября. «Куньлунь» — «Салават Юлаев» — 1:4.
Фото ХК «Салават Юлаев».

«Салават Юлаев» в гостях переиграл «Куньлунь» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Уфимцы выиграли со счетом 4:1.

Дубль в составе «Салават» оформил форвард Иван Дроздов. Еще по шайбе в активе защитников Шакира Мухамадуллина и Григория Панина.

Автором единственного гола «Куньлуня» стал нападающий Паркер Фу.

«Салават Юлаев» набрал 39 очков и вышел в лидеры Восточной конференции.

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«Куньлунь» (Пекин) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 1:4 (1:1, 0:0, 0:3)

Голы: Мухамадуллин — 4 (Аймурзин), 1:21 — 0:1. Фу — 8 (Пу), 1:31 — 1:1. Дроздов — 6 (бол., Кулемин, Аймурзин), 45:52 — 1:2. Дроздов — 7 (бол., Мухамадуллин), 54:22 — 1:3. Панин — 2 (п.в., Кулемин, Дроздов), 59:38 — 1:4.

Вратари: Смит (57:33 — 57:41, 57:46 — 59:38) — Ежов.

Штраф: 4 — 2.

Броски: 34 (9+14+11) — 16 (5+5+6).

Судьи: Демура, Наумов.

7 ноября. Мытищи. Арена Мытищи.

ХК Куньлунь Ред Стар
ХК Салават Юлаев
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4 Динамо М 27 16 11 36
5 Торпедо 26 15 11 31
6 Витязь 27 12 15 30
7 Динамо Мн 27 12 15 28
8 Спартак 27 11 16 27
9 Северсталь 27 10 17 26
10 Куньлунь 29 10 19 23
11 Сочи 25 3 22 11
Восточная конференция И В П О
1 Сал. Юлаев 27 17 10 39
2 Металлург 27 17 10 37
3 Автомобилист 26 16 10 34
4 Сибирь 29 15 14 33
5 Адмирал 27 14 13 32
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