«Куньлунь» расторг контракты с четырьмя игроками
17:20
«Куньлунь» 1 марта расторг контракт с четырьмя хоккеистами. Команду покинули Алексей Торопченко, Лев Стариков, Андрй Баканов и Шон Коллинз, сообщает пресс-служба КХЛ.
21-летний Торопченко провел в прошедшем регулярном чемпионате 45 матчей и набрал 11 (7+4) очков.
На счету 20-летнего Старикова 1 заброшенная шайба в 49 встречах.
18-летний Баканов принял участие в 32 матчах и набрал 5 (4+1) очков.
32-летний Коллинз успел сыграть в 29 встречах и набрать 7 (2+5) результативных баллов.
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