«Куньлунь» обыграл «Магнитку»
«Куньлунь» дома выиграл у магнитогорского «Металлурга» (3:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
В составе победителей отличились Адам Крэкнелл, Спенсер Фу и Лукас Локхарт. У «Магнитки» забил Эрик О'Делл.
Китайский клуб набрал 29 очков и занимает девятое место на Востоке. У «Металлурга» 33 очка и пятое место.
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Куньлунь» (Пекин) — «Металлург» (Магнитогорск) — 3:1 (0:0, 1:1, 2:0)
Голы: Крэкнелл — 5 (Спроул), 22:27 — 1:0. О`Делл — 5 (бол., Расмуссен, Кулемин), 35:53 — 1:1. Фу — 4 (Вонг), 41:57 — 2:1. Локхарт — 5 (Фу, Вонг), 56:29 — 3:1.
Вратари: Грубец — Кошечкин (58:27).
Штраф: 4 — 2.
Броски: 24 (4+9+11) — 39 (13+14+12).
Судьи: Гофман, Соин.
17 ноября. Пекин. «Шоуган Арена»
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