«Куньлунь» обыграл «Магнитку»

«Куньлунь» дома выиграл у магнитогорского «Металлурга» (3:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей отличились Адам Крэкнелл, Спенсер Фу и Лукас Локхарт. У «Магнитки» забил Эрик О'Делл.

Китайский клуб набрал 29 очков и занимает девятое место на Востоке. У «Металлурга» 33 очка и пятое место.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Куньлунь» (Пекин) — «Металлург» (Магнитогорск) — 3:1 (0:0, 1:1, 2:0)

Голы: Крэкнелл — 5 (Спроул), 22:27 — 1:0. О`Делл — 5 (бол., Расмуссен, Кулемин), 35:53 — 1:1. Фу — 4 (Вонг), 41:57 — 2:1. Локхарт — 5 (Фу, Вонг), 56:29 — 3:1.

Вратари: Грубец — Кошечкин (58:27).

Штраф: 4 — 2.

Броски: 24 (4+9+11) — 39 (13+14+12).

Судьи: Гофман, Соин.

17 ноября. Пекин. «Шоуган Арена»

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