Гайлик заявил, что СКА сейчас является лучшей командой в КХЛ

Бывший игрок СКА Юрий Гайлик прокомментировал разгромную победу петербургского клуба над «Барысом» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ (7:0).

«Армейцы просто сильнее. СКА может оступиться, дать слабину, не настроиться на кого-то, как было в матче с минским «Динамо». Но в целом команда — на ходу, будет держать свой уровень. А уровень СКА — высокий. ЦСКА тоже в советскую пору оступался. А он был настоящий гегемон», — приводит «РБ Спорт» слова Гайлика.

Также он сравнил команду из Санкт-Петербурга с «Металлургом», «Авангардом» и «Локомотивом».

«СКА — лучше», — добавил экс-хоккеист.

СКА располагается на втором месте в турнирной таблице Западной конференции, набрав 75 очков за 55 матчей. Команда Романа Ротенберга уже после встречи с «Куньлунем» (3:1), которая прошла 19 января, обеспечила себе выход в плей-офф КХЛ.