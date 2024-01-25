Гайлик заявил, что СКА сейчас является лучшей командой в КХЛ
Бывший игрок СКА Юрий Гайлик прокомментировал разгромную победу петербургского клуба над «Барысом» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ (7:0).
«Армейцы просто сильнее. СКА может оступиться, дать слабину, не настроиться на кого-то, как было в матче с минским «Динамо». Но в целом команда — на ходу, будет держать свой уровень. А уровень СКА — высокий. ЦСКА тоже в советскую пору оступался. А он был настоящий гегемон», — приводит «РБ Спорт» слова Гайлика.
Также он сравнил команду из Санкт-Петербурга с «Металлургом», «Авангардом» и «Локомотивом».
«СКА — лучше», — добавил экс-хоккеист.
СКА располагается на втором месте в турнирной таблице Западной конференции, набрав 75 очков за 55 матчей. Команда Романа Ротенберга уже после встречи с «Куньлунем» (3:1), которая прошла 19 января, обеспечила себе выход в плей-офф КХЛ.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|56
|36
|20
|78
|2
|Авангард
|54
|37
|17
|77
|3
|Сал. Юлаев
|54
|34
|20
|72
|4
|Автомобилист
|57
|31
|26
|68
|5
|Ак Барс
|54
|32
|22
|66
|6
|Трактор
|55
|30
|25
|66
|7
|Лада
|56
|27
|29
|66
|8
|Нефтехимик
|56
|23
|33
|56
|9
|Сибирь
|55
|22
|33
|53
|10
|Амур
|54
|21
|33
|53
|11
|Барыс
|54
|19
|35
|44
|12
|Адмирал
|54
|16
|38
|43
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|54
|36
|18
|76
|2
|СКА
|55
|36
|19
|75
|3
|Динамо М
|54
|35
|19
|74
|4
|Спартак
|56
|32
|24
|72
|5
|Торпедо
|54
|32
|22
|67
|6
|ЦСКА
|54
|28
|26
|61
|7
|Северсталь
|54
|27
|27
|61
|8
|Динамо Мн
|54
|24
|30
|53
|9
|Витязь
|54
|17
|37
|41
|10
|Сочи
|55
|17
|38
|40
|11
|Куньлунь РС
|55
|17
|38
|40
|25.01
|19:30
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Куньлунь РС – Динамо М
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