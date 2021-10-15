«Барыс» по буллитам обыграл «Куньлунь»
15 октября, 22:25
«Барыс» победил «Куньлунь» (2:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Единственная шайба «Барыса» и решающий буллит в активе Никиты Михайлиса. У китайского клуба забил Тайлер Вонг.
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Куньлунь» (Пекин) — «Барыс» (Нур-Султан) — 1:2 Б (0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 0:1)
Голы: Михайлис — 8 (Валк, Алсинг), 21:01 — 0:1. Вонг — 4 (Спроул, Челиос), 58:10 — 1:1.
Победный буллит: Михайлис.
Вратари: Смит — Ортио.
Штраф: 4 — 6.
Броски: 35 (11+10+12+2) — 45 (14+16+13+2).
Судьи: Одиньш, Сидоренко.
15 октября. Мытищи. Арена Мытищи.
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