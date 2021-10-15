«Барыс» по буллитам обыграл «Куньлунь»

«Барыс» победил «Куньлунь» (2:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Единственная шайба «Барыса» и решающий буллит в активе Никиты Михайлиса. У китайского клуба забил Тайлер Вонг.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Куньлунь» (Пекин) — «Барыс» (Нур-Султан) — 1:2 Б (0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 0:1)

Голы: Михайлис — 8 (Валк, Алсинг), 21:01 — 0:1. Вонг — 4 (Спроул, Челиос), 58:10 — 1:1.

Победный буллит: Михайлис.

Вратари: Смит — Ортио.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 35 (11+10+12+2) — 45 (14+16+13+2).

Судьи: Одиньш, Сидоренко.

15 октября. Мытищи. Арена Мытищи.