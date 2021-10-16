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Григоренко — о словах Умарка: «С него пылинки сдували. А он уехал и сразу начал гадости говорить»

08:12
Игорь Григоренко. Фото photo.khl.ru
Игорь Григоренко. Фото photo.khl.ru
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Бывший игрок «Салавата Юлаева» Игорь Григоренко прокомментировал высказывания экс-форварда уфимского клуба Линуса Умарка, который рассказал о проблемах, которые испытывал в КХЛ.

— Линус Умарк уехал из России и в недавнем интервью сказал, что мог умереть на льду. Вы читали это?

— Да, я читал. Честно, возмущен. Очередной иностранный хоккеист, с которого в России пылинки сдували, делали все, чтобы он играл и ни о каких бытовых вопросах не беспокоился, концентрировался только на хоккее. А в итоге уехал и сразу начал гадости говорить. Я к иностранцам всегда нормально относился, но есть отдельные личности, которые ведут себя подобным образом.

Это не зависит от национальности или еще чего-то. Такой характер у человека. Но порой меня возмущает разница в отношении к легионерам и местным, родным хоккеистам. Мы для них все условия создаем, а они потом врут и делают вот такие высказывания. Неправильно все это.

— Удивлены тем, что он говорил?

— Нет. Я давно говорил, что он уедет и будет так себя вести. Сел почитать это интервью, и в голове у меня: «О, а я об этом говорил».

— Казалось, что в Уфе ему комфортно и у него тут все условия...

— Им всем тут комфортно, потому что всех облизывают без остановки. Поэтому наши игроки здесь не ценятся, а иностранцам все. Они деньги тут зарабатывают, уезжают и начинают про Россию говорить всякую дрянь, — сказал Григоренко в интервью «ГорОбзор.ру».

Дополнительная информация:

https://gorobzor.ru/novosti-sporta/hokkey/161805-igor-grigorenko-o-zelenom-derbi-lamse-i-intervyu-umarka

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