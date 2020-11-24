«Куньлунь» потерпел очередное поражение, проиграв «Амуру»

В матче регулярного чемпионата КХЛ «Куньлунь» принимал «Амур». Гости взяли верх со счетом 4:2.

Китайская команда проиграла девятый матч подряд и продолжает занимать последнее место в Восточной конференции.

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«Куньлунь» (Пекин) — «Амур» (Хабаровск) — 2:4 (0:1, 2:1, 0:2)

Голы: Турбин — 1 (бол., Голубев), 12:37 — 0:1. Лещенко — 1 (Локхарт, Торопченко), 23:34 — 1:1. Лугин — 2 (Г. Зогорна, Турбин), 33:22 — 1:2. Баканов — 2 (Уэрек, Бондра), 37:44 — 2:2. Горшков — 8 (бол., Голубев, Полунин), 51:49 — 2:3. Машин — 1 (Т. Зогорна, Лугин), 56:15 — 2:4.

Вратари: Смит (58:53) — Лангхамер.

Штраф: 10 — 6.

Броски: 43 (13+14+16) — 45 (14+24+7).

Судьи: Кулев, Мочалов.

24 ноября. Мытищи. МУП «Арена Мытищи». 0 зрителей.