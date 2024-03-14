Кудашов: «Хотелось бы сыграть со «Спартаком»

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов после открытой тренировки заявил, что хотел бы, чтобы бело-голубые встретились в плей-офф КХЛ со «Спартаком».

— При старой схеме плей-офф сейчас вы сыграли бы со «Спартаком». Вам было бы интересно встретиться с красно-белыми? Все-таки принципиальное соперничество.

— Нам бы, конечно, хотелось сыграть со «Спартаком», потому что мы находимся в 100 метрах друг от друга. У нас настолько все рядом удобно и хорошо.

Соперником «Динамо» во втором раунде Кубка Гагарина стал «Трактор». Первый матч серии между командами состоится 16 марта в Москве. Начало — в 17.00 мск.

Что касается «Спартака», то красно-белые встретятся с магнитогорским «Металлургом».