Кудашов о серии с минским «Динамо»: «Чего ожидали, то и получили»
Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов после открытой тренировки рассказал о состоянии команды и ожиданиях от предстоящей серии второго раунда Кубка Гагарина с «Трактором».
— В каком состоянии находится сейчас команда?
— Состояние у ребят нормальное, был один выходной, немного скомканный. Сегодня покатались.
— Какое эмоциональное состояние у ребят после такой нервной серии с минским «Динамо»?
— Все ожидали, что мы раньше закончим, но никак не мы. Мы настраивались на тяжелую борьбу, чего ожидали, то и получили. Сейчас готовимся к следующему сопернику, будем отталкиваться от своей игры.
— «Трактор» в серии с «Салаватом Юлаевым» показал хорошие бойцовские качества.
— Мы ко всему готовы. Если случится в игре, без вопросов любой постоит и за себя, и за партнера. Не нужно ставить вопрос, что обязательно будет драка. С чего вы это взяли
Драка — это элемент, который происходит из-за чего-то. У нас нет в лиге такой направленности как раньше в НХЛ. Это какое-то стечение обстоятельств, когда команда не хочет уступать, грубость за грубость и так далее. И в нашей серии все могло быть также, но у нас была честная жесткая борьба.
— Вы использовали двух вратарей в первой серии. Может ли быть такое же во втором раунде?
— Может быть, не могу вам точно сказать. Они оба себя хорошо чувствуют. У нас сейчас даже 4 вратаря, Азолин еще с нами тренируется. Не могу сказать, кто начнет серию, еще не определились.
Первая игра серии между «Динамо» и «Трактором» состоится 16 марта в Москве. Начало — в 17.00 мск.
В первом раунде Кубка Гагарина команда Кудашова обыграла минское «Динамо» в серии со счетом 4-2.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|68
|44
|24
|95
|2
|Авангард
|68
|43
|25
|92
|3
|Сал. Юлаев
|68
|42
|26
|90
|4
|Ак Барс
|68
|41
|27
|84
|5
|Автомобилист
|68
|37
|31
|82
|6
|Трактор
|68
|37
|31
|80
|7
|Лада
|68
|32
|36
|78
|8
|Амур
|68
|29
|39
|71
|9
|Нефтехимик
|68
|27
|41
|69
|10
|Сибирь
|68
|28
|40
|67
|11
|Адмирал
|68
|21
|47
|54
|12
|Барыс
|68
|21
|47
|50
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Динамо М
|68
|46
|22
|98
|2
|СКА
|68
|46
|22
|95
|3
|Локомотив
|68
|44
|24
|93
|4
|Спартак
|68
|40
|28
|88
|5
|Северсталь
|68
|36
|32
|80
|6
|ЦСКА
|68
|34
|34
|76
|7
|Торпедо
|68
|34
|34
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|32
|36
|69
|9
|Куньлунь РС
|68
|25
|43
|56
|10
|Сочи
|68
|23
|45
|53
|11
|Витязь
|68
|20
|48
|48
|1/4 финала
|Счет в серии
|
СКА - Автомобилист
СКА - Автомобилист
0 - 0
|0 - 0
|
Металлург Мг - Спартак
Металлург Мг - Спартак
0 - 0
|0 - 0
|
Динамо М - Трактор
Динамо М - Трактор
0 - 0
|0 - 0
|
Авангард - Локомотив
Авангард - Локомотив
0 - 0
|0 - 0
|1/4 финала конференции
|
Металлург Мг - Амур
|4 - 2
|
СКА - Торпедо
|4 - 1
|
Динамо М - Динамо Мн
|4 - 2
|
Авангард - Лада
|4 - 1
|
Локомотив - ЦСКА
|4 - 1
|
Ак Барс - Автомобилист
|1 - 4
|
Спартак - Северсталь
|4 - 1
|
Сал. Юлаев - Трактор
|2 - 4
|16.03
|13:30
|
Авангард – Локомотив
|- : -
|16.03
|17:00
|
Динамо М – Трактор
|- : -