Кудашов о серии с минским «Динамо»: «Чего ожидали, то и получили»

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов после открытой тренировки рассказал о состоянии команды и ожиданиях от предстоящей серии второго раунда Кубка Гагарина с «Трактором».

— В каком состоянии находится сейчас команда?

— Состояние у ребят нормальное, был один выходной, немного скомканный. Сегодня покатались.

— Какое эмоциональное состояние у ребят после такой нервной серии с минским «Динамо»?

— Все ожидали, что мы раньше закончим, но никак не мы. Мы настраивались на тяжелую борьбу, чего ожидали, то и получили. Сейчас готовимся к следующему сопернику, будем отталкиваться от своей игры.

— «Трактор» в серии с «Салаватом Юлаевым» показал хорошие бойцовские качества.

— Мы ко всему готовы. Если случится в игре, без вопросов любой постоит и за себя, и за партнера. Не нужно ставить вопрос, что обязательно будет драка. С чего вы это взяли

Драка — это элемент, который происходит из-за чего-то. У нас нет в лиге такой направленности как раньше в НХЛ. Это какое-то стечение обстоятельств, когда команда не хочет уступать, грубость за грубость и так далее. И в нашей серии все могло быть также, но у нас была честная жесткая борьба.

— Вы использовали двух вратарей в первой серии. Может ли быть такое же во втором раунде?

— Может быть, не могу вам точно сказать. Они оба себя хорошо чувствуют. У нас сейчас даже 4 вратаря, Азолин еще с нами тренируется. Не могу сказать, кто начнет серию, еще не определились.

Первая игра серии между «Динамо» и «Трактором» состоится 16 марта в Москве. Начало — в 17.00 мск.

В первом раунде Кубка Гагарина команда Кудашова обыграла минское «Динамо» в серии со счетом 4-2.