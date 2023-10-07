Кудашов прокомментировал поражение «Динамо» от «Торпедо»: «Дело было не в перестановках, а в нас самих»

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов подвел итоги матча ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ с «Торпедо» (1:7).

«Мягко говоря, сегодня не все получилось. Бывают такие игры. Причину мы с игроками в раздевалке обсудили, они ее знают. Надеюсь, в ближайшие тренировки и игры исправим», — приводит пресс-служба бело-голубых слова Кудашова.

Также тренер ответил на вопрос, не было ли у него мысли поменять пары защитников.

«Если сейчас брать по персоналиям, то там дело было не в парах. От перемены мест слагаемых сумма не меняется. Мы попробовали что-то в сочетаниях и второй период начали играть в три звена, но в каждой тройке были игроки, которые еще подменяли кого-то. Дело сегодня было не в перестановках, а в нас самих», — добавил он.

«Динамо» идет на 4-й строчке в турнирной таблице Западной конференции, набрав 20 очков в 15 встречах. 9 октября московская команда отправится в гости к «Северстали».