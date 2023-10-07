Миронов — о крупном поражении от «Торпедо»: «Нет слов культурных, которые можно сказать»
Капитан московского «Динамо» Андрей Миронов высказался о крупном поражении команды в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ с «Торпедо» (1:7).
«Нет слов культурных, которые можно сказать. Да, понятно, что чемпионат длинный, и сегодня оступились. У нас был долгий разговор в раздевалке. Равнодушных нет. Вы слышите у меня голос сорван? Сами видели игру, мы проиграли с крупным счетом. Не должны такого допускать, никаких оправданий быть не может. Мы — команда, коллектив: игроки, штаб, персонал. Будем делать выводы и идти дальше. Впереди много матчей», — приводит пресс-служба бело-голубых слова Миронова.
«Динамо» идет на 4-й строчке в турнирной таблице Западной конференции, набрав 20 очков в 15 встречах. 9 октября московская команда отправится в гости к «Северстали».
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Авангард – Трактор
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