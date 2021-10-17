Кудашов рассказал о причинах поражения «Динамо» в матче с «Трактором»

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Трактора» (3:5).

— Очень много удалений. С первого периода как начали, так и продолжили. С таким количеством штрафа сложно выиграть. «Трактор» мастеровитая команда.

— Удаление Клинкхаммера стало критическим? Прокомментируйте эпизод…

— Есть игровые удаления, а есть вот такие. Это несдержанность. Конечно, оно стало критическим.

— У «Динамо» пошли матчи с лидерами и командами, в которых бело-голубым не уступают соперники в классе. В больших играх идут поражения. Назовите одну причину, почему так происходит…

— Не бывает, чтобы была одна причина. Всегда они идут в комплексе. Игра в обороне, проигранные единоборства, незабитые шайбы — все это приводит к таким результатам, — цитирует Кудашова официальный сайт клуба.

Автором победной шайбы стал Сергей Калинин. Три очка в составе «Трактора» набрал Владимир Ткачев (0+3). У «Динамо» по два очка набрали Дмитрий Рашевский (1+1) и Вадим Шипачев (1+1).