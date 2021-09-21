Кудашов повторил рекорд Знарка по победам подряд в КХЛ

«Динамо» со счетом 4:1 обыграло «Динамо» из Риги и одержало седьмую победу подряд в регулярном чемпионате КХЛ.

Для главного тренера бело-голубых Алексея Кудашова это 23-я победа подряд в регулярном чемпионате: 7 — с «Динамо» и 16 — с предыдущим клубом специалиста, петербургским СКА, в сезоне-2019/20. Он повторил рекорд Олега Знарка, установленный на стыке сезонов-2016/17 и 2017/18, когда он тренировал СКА.