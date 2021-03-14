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Кто заменит Знарка в «Спартаке»? Live с Зислисом и Гимаевым-младшим — в 12.00

09:00
Олег Знарок. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Олег Знарок. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Первый раунд Кубка Гагарина закончился очень быстро и обошелся без сенсаций. Михаил Зислис и Иван Богун на YouTube-канале «СЭ» обсудят его итоги с известным защитником, а сейчас хоккейным экспертом Сергеем Гимаевым-младшим.

Главные темы:

— Почему первый раунд — такой короткий?

— Потолок зарплат в КХЛ не работает?

— Каких перестановок ждать в «Спартаке» — «Автомобилист» жалуется на судей — справедливо?

— Кто пройдет в финалы конференций?

Начало эфира на YouTube-канале «СЭ» — в 12.00.

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