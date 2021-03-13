Вайсфельд о словах Лукашенко: «Руководители клубов пытаются оправдать неудачное выступление и подставляют своих боссов»

Известный хоккейный эксперт и бывший судья Леонид Вайсфельд высказал свое мнение относительно судейства в сериях плей-офф СКА — «Динамо» (Минск) и «Авангард — «Автомобилист».

СКА и «Авангард» выиграли серии первого раунда со счетом 4-1.

— Как относитесь к словам президента Белоруссии Александра Лукашенко, что судьи убили игру в серии СКА и минского Динамо? Вы считаете также?

— У меня совершенно другая точка по этому вопросу. Понятно, что каждый может высказываться как он хочет, но я абсолютно так не считаю. Судейские ошибки может и были, но никакого предвзятого отношения нет.

— Может быть, руководители подобным образом пытаются оправдать поражения в плей-фф?

— Руководители пониже, представляют ситуацию таким образом, чтобы как-то оправдать неудачное выступление своей команды в сезоне. Хотя, я считаю, что минчане выступили вполне успешно. Они не уступили всухую, как тот же «Йокерит», к примеру. Они бились, но нужно реально смотреть на вещи — СКА команда совершенно иного уровня. Люди просто подставляют своих руководителей. То же самое касается серии «Авангарда» и «Автомобилиста».