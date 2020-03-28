Крунвалль еще не решил, как продолжит карьеру после ухода из «Локомотива»

Капитан «Локомотива» Стаффан Крунвалль заявил, что он покидает клуб из Ярославля, но еще не решил окончательно завершать карьеру. 37-летний швед выступал за ярославцев с 2012 года. Защитник провел 495 матчей, в которых набрал 201 (54+147) очко, и стал самым результативным легионером в истории клуба.

— Я хочу поблагодарить клуб и всех болельщиков за то время, что я провел в Ярославле, — цитирует Крунвалля Aftonbladet. — Это было очень хорошее время в моей карьере.

Но теперь я решил покинуть Ярославль. И пока не могу объявить, что окончательно завершаю карьеру. Решение еще не принято.

Все зависит от того, в каком состоянии будет мое тело. Нельзя рисковать своим здоровьем.

У меня уже есть множество предложений. Правда, это тренерская работа или работа на телевидении. Нужно набраться терпения.