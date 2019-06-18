Криминалист заявил, что у следователей было очень много вопросов к младшему сыну Максима Соколова

Криминалист Михаил Игнатов в эфире программы "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1" заявил, у следователей было очень много вопросов к младшему сыну Максима Соколова.

– У следователей было очень много вопросов к мальчику Арсению, – сказал Игнатов.​ – Сначала он рассказал, что выскочил на улицу, позвал соседа. Потом была фраза: "я услышал крик мамы". Но после такого удара сразу в шею, крика быть не могло. Только хрип.

Кровь потерпевшей вылилась сразу. Потому что удар был нанесен в шею, в артерию. Моментально было перерезано все горло. В течение минуты произошла огромная кровопотеря. А тот, кто это совершил, начал бегать, не понимая, что произошло. Отсюда и столько следов на полу. Такое ощущение, что убийца совершенно точно был под воздействием психотропного вещества, либо это шизофрения.

Следователи на сегодняшний день назначили более 20 экспертиз. По их результатам, мы получим ответы: наносились ли все удары одним и тем же человеком и маме, и старшему брату, один и тот же ли был нож, и под каким углом шел удар.

Напомним, что в четверг в поселке Новая Романовка Всеволожского района в своем доме было обнаружено тело Ирины Соколовой – жены Соколова. Рядом с убитой матерью был найден раненый старший сын Максим, на которого первоначально упало подозрение. Однако позже был задержан младший сын Арсений, который стал главным подозреваемым в убийстве матери.

Во вторник его отпустили из СИЗО, потому что следователи пришли к выводу, что причин арестовывать 15-летнего сына экс-хоккеиста СКА нет.

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