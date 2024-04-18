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Сегодня, 10:20

Крикунов о работе Заварухина в «Тракторе»: «Он как раз все и сделал, чтобы они попали в плей-офф»

Надежда Тонконог
Корреспондент
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Бывший тренер сборной России и нескольких клубов КХЛ и Суперлиги Владимир Крикунов в эксклюзивном интервью «СЭ» оценил выступление «Трактора» в сезоне-2023/24.

- Положительную оценку можно поставить. Здесь и тренер-то пришел по ходу сезона, не просто так команду взять и подтянуть, как это сделал Заварухин. Неплохая работа, нормальная, можно сказать. Не знаю, что они ищут, надо дать шанс, он свой, челябинский, тем более. Всегда кажется, что чем дальше, тем лучше. Почему не дать шанс, Заварухин-то как раз все и сделал, чтобы они попали в плей-офф и сыграли хорошо, — сказал Крикунов.

«Трактор» по ходу плей-офф прошел «Салават Юлаев» (4-2) и московское «Динамо» (4-0). В полуфинальной серии плей-офф КХЛ «Трактор» проиграл все четыре матча с «Локомотивом» (0-4).

КХЛ
ХК Трактор
Алексей Заварухин
Владимир Крикунов
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Положение команд
Футбол
Хоккей
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 68 44 24 95
2 Авангард 68 43 25 92
3 Сал. Юлаев 68 42 26 90
4 Ак Барс 68 41 27 84
5 Автомобилист 68 37 31 82
6 Трактор 68 37 31 80
7 Лада 68 32 36 78
8 Амур 68 29 39 71
9 Нефтехимик 68 27 41 69
10 Сибирь 68 28 40 67
11 Адмирал 68 21 47 54
12 Барыс 68 21 47 50
Западная конференция И В П О
1 Динамо М 68 46 22 98
2 СКА 68 46 22 95
3 Локомотив 68 44 24 93
4 Спартак 68 40 28 88
5 Северсталь 68 36 32 80
6 ЦСКА 68 34 34 76
7 Торпедо 68 34 34 75
8 Динамо Мн 68 32 36 69
9 Куньлунь РС 68 25 43 56
10 Сочи 68 23 45 53
11 Витязь 68 20 48 48
Финал Счет в серии
Металлург Мг - Локомотив
Металлург Мг - Локомотив
0 - 0
1. Металлург Мг - Локомотив
0 - 0
2. Металлург Мг - Локомотив
0 - 0
3. Локомотив - Металлург Мг
0 - 0
4. Локомотив - Металлург Мг
0 - 0
0 - 0
1/2 финала
Металлург Мг - Автомобилист
Металлург Мг - Автомобилист
4 - 3
1. Металлург Мг - Автомобилист
2 - 1
2. Металлург Мг - Автомобилист
2 - 4
3. Автомобилист - Металлург Мг
2 - 3
4. Автомобилист - Металлург Мг
5 - 3
5. Металлург Мг - Автомобилист
5 - 2
6. Автомобилист - Металлург Мг
5 - 3
7. Металлург Мг - Автомобилист
3 - 2
4 - 3
Локомотив - Трактор
Локомотив - Трактор
4 - 0
1. Локомотив - Трактор
5 - 2
2. Локомотив - Трактор
3 - 2
3. Трактор - Локомотив
1 - 2
4. Трактор - Локомотив
0 - 3
4 - 0
1/4 финала
СКА - Автомобилист
СКА - Автомобилист
1 - 4
1. СКА - Автомобилист
2 - 3
2. СКА - Автомобилист
1 - 3
3. Автомобилист - СКА
2 - 1
4. Автомобилист - СКА
2 - 5
5. СКА - Автомобилист
4 - 5
1 - 4
Металлург Мг - Спартак
Металлург Мг - Спартак
4 - 2
1. Металлург Мг - Спартак
4 - 0
2. Металлург Мг - Спартак
1 - 0
3. Спартак - Металлург Мг
5 - 2
4. Спартак - Металлург Мг
1 - 0
5. Металлург Мг - Спартак
5 - 3
6. Спартак - Металлург Мг
0 - 3
4 - 2
Динамо М - Трактор
Динамо М - Трактор
0 - 4
1. Динамо М - Трактор
2 - 4
2. Динамо М - Трактор
4 - 5
3. Трактор - Динамо М
3 - 2
4. Трактор - Динамо М
5 - 4
0 - 4
Авангард - Локомотив
Авангард - Локомотив
3 - 4
1. Авангард - Локомотив
1 - 2
2. Авангард - Локомотив
0 - 7
3. Локомотив - Авангард
1 - 2
4. Локомотив - Авангард
3 - 1
5. Авангард - Локомотив
4 - 2
6. Локомотив - Авангард
2 - 3
7. Авангард - Локомотив
0 - 2
3 - 4
1/4 финала конференции
Металлург Мг - Амур
Металлург Мг - Амур
4 - 2
1. Металлург Мг - Амур
2 - 1
2. Металлург Мг - Амур
2 - 3
3. Амур - Металлург Мг
2 - 3
4. Амур - Металлург Мг
5 - 2
5. Металлург Мг - Амур
3 - 1
6. Амур - Металлург Мг
2 - 3
4 - 2
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 1
1. СКА - Торпедо
2 - 5
2. СКА - Торпедо
3 - 2
3. Торпедо - СКА
2 - 5
4. Торпедо - СКА
1 - 4
5. СКА - Торпедо
3 - 0
4 - 1
Динамо М - Динамо Мн
Динамо М - Динамо Мн
4 - 2
1. Динамо М - Динамо Мн
4 - 1
2. Динамо М - Динамо Мн
4 - 3
3. Динамо Мн - Динамо М
3 - 1
4. Динамо Мн - Динамо М
2 - 3
5. Динамо М - Динамо Мн
1 - 2
6. Динамо Мн - Динамо М
1 - 3
4 - 2
Авангард - Лада
Авангард - Лада
4 - 1
1. Авангард - Лада
5 - 1
2. Авангард - Лада
3 - 2
3. Лада - Авангард
1 - 3
4. Лада - Авангард
4 - 1
5. Авангард - Лада
4 - 0
4 - 1
Ак Барс - Автомобилист
Ак Барс - Автомобилист
1 - 4
1. Ак Барс - Автомобилист
1 - 2
2. Ак Барс - Автомобилист
0 - 4
3. Автомобилист - Ак Барс
3 - 1
4. Автомобилист - Ак Барс
0 - 5
5. Ак Барс - Автомобилист
1 - 2
1 - 4
Спартак - Северсталь
Спартак - Северсталь
4 - 1
1. Спартак - Северсталь
3 - 2
2. Спартак - Северсталь
1 - 2
3. Северсталь - Спартак
3 - 7
4. Северсталь - Спартак
4 - 5
5. Спартак - Северсталь
5 - 1
4 - 1
Локомотив - ЦСКА
Локомотив - ЦСКА
4 - 1
1. Локомотив - ЦСКА
0 - 4
2. Локомотив - ЦСКА
2 - 1
3. ЦСКА - Локомотив
2 - 3
4. ЦСКА - Локомотив
1 - 2
5. Локомотив - ЦСКА
6 - 3
4 - 1
Сал. Юлаев - Трактор
Сал. Юлаев - Трактор
2 - 4
1. Сал. Юлаев - Трактор
2 - 3
2. Сал. Юлаев - Трактор
4 - 1
3. Трактор - Сал. Юлаев
3 - 2
4. Трактор - Сал. Юлаев
2 - 3
5. Сал. Юлаев - Трактор
1 - 2
6. Трактор - Сал. Юлаев
4 - 2
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Металлург Мг – Локомотив
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