Крикунов о работе Заварухина в «Тракторе»: «Он как раз все и сделал, чтобы они попали в плей-офф»
Бывший тренер сборной России и нескольких клубов КХЛ и Суперлиги Владимир Крикунов в эксклюзивном интервью «СЭ» оценил выступление «Трактора» в сезоне-2023/24.
- Положительную оценку можно поставить. Здесь и тренер-то пришел по ходу сезона, не просто так команду взять и подтянуть, как это сделал Заварухин. Неплохая работа, нормальная, можно сказать. Не знаю, что они ищут, надо дать шанс, он свой, челябинский, тем более. Всегда кажется, что чем дальше, тем лучше. Почему не дать шанс, Заварухин-то как раз все и сделал, чтобы они попали в плей-офф и сыграли хорошо, — сказал Крикунов.
«Трактор» по ходу плей-офф прошел «Салават Юлаев» (4-2) и московское «Динамо» (4-0). В полуфинальной серии плей-офф КХЛ «Трактор» проиграл все четыре матча с «Локомотивом» (0-4).
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|68
|44
|24
|95
|2
|Авангард
|68
|43
|25
|92
|3
|Сал. Юлаев
|68
|42
|26
|90
|4
|Ак Барс
|68
|41
|27
|84
|5
|Автомобилист
|68
|37
|31
|82
|6
|Трактор
|68
|37
|31
|80
|7
|Лада
|68
|32
|36
|78
|8
|Амур
|68
|29
|39
|71
|9
|Нефтехимик
|68
|27
|41
|69
|10
|Сибирь
|68
|28
|40
|67
|11
|Адмирал
|68
|21
|47
|54
|12
|Барыс
|68
|21
|47
|50
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Динамо М
|68
|46
|22
|98
|2
|СКА
|68
|46
|22
|95
|3
|Локомотив
|68
|44
|24
|93
|4
|Спартак
|68
|40
|28
|88
|5
|Северсталь
|68
|36
|32
|80
|6
|ЦСКА
|68
|34
|34
|76
|7
|Торпедо
|68
|34
|34
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|32
|36
|69
|9
|Куньлунь РС
|68
|25
|43
|56
|10
|Сочи
|68
|23
|45
|53
|11
|Витязь
|68
|20
|48
|48
|Финал
|Счет в серии
|
Металлург Мг - Локомотив
Металлург Мг - Локомотив
0 - 0
|0 - 0
|1/2 финала
|
Металлург Мг - Автомобилист
|4 - 3
|
Локомотив - Трактор
Локомотив - Трактор
4 - 0
|4 - 0
|1/4 финала
|
СКА - Автомобилист
|1 - 4
|
Металлург Мг - Спартак
|4 - 2
|
Динамо М - Трактор
Динамо М - Трактор
0 - 4
|0 - 4
|
Авангард - Локомотив
|3 - 4
|1/4 финала конференции
|
Металлург Мг - Амур
|4 - 2
|
СКА - Торпедо
|4 - 1
|
Динамо М - Динамо Мн
|4 - 2
|
Авангард - Лада
|4 - 1
|
Ак Барс - Автомобилист
|1 - 4
|
Спартак - Северсталь
|4 - 1
|
Локомотив - ЦСКА
|4 - 1
|
Сал. Юлаев - Трактор
|2 - 4
|18.04
|17:00
|
Металлург Мг – Локомотив
|- : -