Кравец — о матче с «Сибирью»: «Все играли в хорошей физической форме. Надеемся, что Грицюк скоро выйдет»

Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец прокомментировал отсутствие нападающего Арсения Грицюка в первом матче серии плей-офф КХЛ с «Сибирью» (1:2 ОТ).

«Все сегодня играли в хорошей физической форме. Доволен и Володей Ткачевым. Надеемся, что Арсений Грицюк скоро выйдет», — сказал Кравец.

«Сибирь» повела в серии со счетом 1-0. Следующий матч пройдет в Омске 4 марта.