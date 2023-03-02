«Сибирь» в овертайме победила «Авангард»
«Сибирь» в гостях обыграла «Авангард» в овертайме стартового матча плей-офф КХЛ — 2:1 ОТ.
В составе омской команды на 18-й минуте третьего периода отличился Иван Телегин.
За «Сибирь» на 59-й минуте счет сравнял Александр Шаров. Автором победной шайбы в овертайме стал Никита Сетдиков.
«Сибирь» повела в серии со счетом 1-0. Следующий матч пройдет в Омске 4 марта.
КХЛ. Плей-офф. Восточная конференция. 1/4 финала. Первый матч
«Авангард» (Омск) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 1:2 ОТ (0:0, 0:0, 1:1, 0:1)
Голы: Береглазов — 1 (Малыхин, Телегин), 57:09 — 1:0. Шаров — 1 (Сушко, Пьянов), 58:22 — 1:1. Сетдиков — 1 (Бек, Морозов), 68:45 — 1:2.
Вратари: Демченко — Красоткин (57:59 — 58:22).
Штраф: 4 — 4.
Броски: 27 (6+9+10+2) — 21 (5+6+7+3).
Судьи: Бондарь, Кулаков.
2 марта. Омск. G-Drive Арена.
Счет в серии: 0-1.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|68
|50
|18
|105
|2
|ЦСКА
|68
|43
|25
|94
|3
|Локомотив
|68
|41
|27
|92
|4
|Торпедо
|68
|42
|26
|90
|5
|Динамо М
|68
|38
|30
|87
|6
|Витязь
|68
|34
|34
|76
|7
|Северсталь
|68
|31
|37
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|27
|41
|68
|9
|Спартак
|68
|28
|40
|64
|10
|Куньлунь
|68
|21
|47
|49
|11
|Сочи
|68
|11
|57
|32
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|68
|41
|27
|91
|2
|Сал. Юлаев
|68
|38
|30
|86
|3
|Авангард
|68
|39
|29
|86
|4
|Автомобилист
|68
|37
|31
|83
|5
|Металлург
|68
|35
|33
|83
|6
|Сибирь
|68
|38
|30
|83
|7
|Адмирал
|68
|33
|35
|75
|8
|Нефтехимик
|68
|33
|35
|72
|9
|Трактор
|68
|31
|37
|72
|10
|Амур
|68
|30
|38
|69
|11
|Барыс
|68
|27
|41
|61
|2.03
|17:00
|
Автомобилист – Металлург
|4 : 2
|2.03
|17:00
|
Авангард – Сибирь
|1 : 2 ОТ
|2.03
|19:30
|
Торпедо – Динамо М
|- : -
|2.03
|19:30
|
ЦСКА – Северсталь
|- : -