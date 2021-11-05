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Кравцов забросил шайбу в первом матче после возвращения в «Трактор»

17:11
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Нападающий «Трактора» Виталий Кравцов отличился в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Барыса». Он забросил шайбу в первом же матче после возвращения в клуб КХЛ.

Россиянин был выбран «Рейнджерс» на драфте 2018 года под девятым номером. В начале нынешнего сезона форвард отказался отправляться в фарм-клуб «рейнджеров» в АХЛ.

Челябинский клуб достиг договоренности с «Рейнджерс» об аренде 21-летнего россиянина до конца сезона-2021/22.

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Иван Шитик все материалы автора
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