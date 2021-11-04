Кравцов: «Возвращение в «Трактор» — лучшее решение в данный момент, но цель — играть за «Рейнджерс»
Кравцов объяснил, почему решил вернуться в «Трактор»
12:11
Нападающий Виталий Кравцов объяснил, почему принял решение вернуться в «Трактор».
«Я хочу поблагодарить «Рейнджерс» за работу со мной, и ценю честный и открытый диалог с клубом. Время для меня было непростым, но я считаю, что возвращение в «Трактор» и дальнейшая работа над моей игрой — лучшее для меня решение на данный момент. Моя цель — каждый день становиться лучше, чтобы решить главную задачу — играть за «Нью-Йорк Рейнджерс», — приводит официальный сайт НХЛ слова Кравцова.
Сегодня, 4 ноября «Трактор» объявил о возвращении Кравцова в клуб. Челябинцы договорились об аренде 21-летнего россиянина до конца сезона-2021/22.
Дополнительная информация:
https://www.nhl.com/ru/news/kravcov-otpravilsya-v-arendu-v-traktor/c-327543680
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю