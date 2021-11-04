Нападающий Виталий Кравцов объяснил, почему принял решение вернуться в «Трактор».

«Я хочу поблагодарить «Рейнджерс» за работу со мной, и ценю честный и открытый диалог с клубом. Время для меня было непростым, но я считаю, что возвращение в «Трактор» и дальнейшая работа над моей игрой — лучшее для меня решение на данный момент. Моя цель — каждый день становиться лучше, чтобы решить главную задачу — играть за «Нью-Йорк Рейнджерс», — приводит официальный сайт НХЛ слова Кравцова.

Сегодня, 4 ноября «Трактор» объявил о возвращении Кравцова в клуб. Челябинцы договорились об аренде 21-летнего россиянина до конца сезона-2021/22.