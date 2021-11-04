Сегодня, 4 ноября, в регулярном чемпионате КХЛ состоится пять матчей. В центральной встрече «Локомотив» на своем льду примет «Металлург».

«Ак Барс» — «Сибирь» (17.00 мск)

«Локомотив» — «Металлург» (17.00)

«Северсталь» — «Автомобилист» (17.00)

СКА — «Спартак» (17.00)

«Торпедо» -«Динамо» Минск (17.00)

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