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КХЛ: «Локомотив» — «Металлург» и другие матчи 4 ноября

08:25
«Металлург» в гостях сыграет против «Локомотива». Фото ХК «Металлург»
«Металлург» в гостях сыграет против «Локомотива». Фото ХК «Металлург»
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Сегодня, 4 ноября, в регулярном чемпионате КХЛ состоится пять матчей. В центральной встрече «Локомотив» на своем льду примет «Металлург».

«Ак Барс» — «Сибирь» (17.00 мск)

«Локомотив» — «Металлург» (17.00)

«Северсталь» — «Автомобилист» (17.00)

СКА — «Спартак» (17.00)

«Торпедо» -«Динамо» Минск (17.00)

Турнирные таблицы Западного и Восточного дивизионов — здесь //
Лучшие бомбардиры и снайперы сезона КХЛ //
Смотреть прямые трансляции матчей можно на сайте КХЛ

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Сергей Ревенко все материалы автора
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