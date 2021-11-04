КХЛ: «Локомотив» — «Металлург» и другие матчи 4 ноября
08:25
Сегодня, 4 ноября, в регулярном чемпионате КХЛ состоится пять матчей. В центральной встрече «Локомотив» на своем льду примет «Металлург».
«Ак Барс» — «Сибирь» (17.00 мск)
«Локомотив» — «Металлург» (17.00)
«Северсталь» — «Автомобилист» (17.00)
СКА — «Спартак» (17.00)
«Торпедо» -«Динамо» Минск (17.00)
Турнирные таблицы Западного и Восточного дивизионов — здесь //
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Смотреть прямые трансляции матчей можно на сайте КХЛ
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