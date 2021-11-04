«Трактор» объявил о возвращении Виталия Кравцова

«Трактор» объявил о возвращении в команду нападающего Виталия Кравцова.

Челябинский клуб достиг договоренности с «Рейнджерс» об аренде 21-летнего россиянина до конца сезона-2021/22.

Виталий Кравцов возвращается в «Трактор» ? Контракт с форвардом подписан до конца сезона 2021/2022.

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Клуб достиг договорённости с «Нью-Йорк Рейнджерс» об аренде хоккеиста до конца сезона. С 21-летним хоккеистом заключён односторонний контракт. pic.twitter.com/qADQQRzRgG — HCTraktor1947 (@HCTraktor1947) November 4, 2021

Россиянин был выбран «Рейнджерс» на драфте 2018 года под девятым номером. В начале нынешнего сезона форвард отказался отправляться в фарм-клуб «рейнджеров» в АХЛ.

Кравцов ранее уже выступал за «Трактор», на его счету 23 (16+7) очка в 49 матчах за челябинцев. В прошлом сезоне хоккеист провел 20 матчей в НХЛ и набрал 4 (2+2) очка.