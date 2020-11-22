Кравцов о конкуренции в «Рейнджерс»: «На бумаге мест нет»

Нападающий «Трактора» Виталий Кравцов в интервью «СЭ» рассказал о своем будущем в НХЛ в «Рейнджерс».

— Недавно в «Рейнджерс» сообщили, что вас не собираются вызывать в тренировочный лагерь. Как вы к этому отнеслись?

— Нормально, так как я знал об этом давно. У нас с клубом была договоренность, что я весь сезон проведу в Челябинске.

— Об этом вы договорились, когда вас не использовали в доигровке?

— Мы все пришли к выводу, что мне сейчас нужна игровая практика.

— Я слышал, что возможен обмен, даже мелькало название вашего нового клуба — «Питтсбург».

— Ничего не могу сказать по этому поводу.

— Поставлю вопрос иначе: вы связываете свое будущее в Северной Америке с «Рейнджерс»?

— Я даже со своим заокеанским агентом давно не разговаривал. Сейчас, наверное, не время вообще думать об этом, что-то обсуждать. У меня контракт с «Трактором» до конца сезона. Буду разбираться с вопросом только после окончания соглашения.

— Тему про НХЛ до конца российского сезона можно не поднимать?

— У меня и не будет никаких новостей.

— Но вы видите, сколько молодых в «Рейнджерс».

— И не только молодых. Посчитайте, сколько игроков на моей позиции. Там есть из кого выбирать. На бумаге мест нет. (Алексей Шевченко)

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