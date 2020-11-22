«В «Тракторе» удивлены словам игрока СКА. Не совсем красиво». Кравцов — о взлете команды, оборонительном хоккее и возвращении в «Рейнджерс»
На бумаге в «Рейнджерс» мест нет
— Недавно в «Рейнджерс» сообщили, что вас не собираются вызывать в тренировочный лагерь. Как вы к этому отнеслись?
— Нормально, так как я знал об этом давно. У нас с клубом была договоренность, что я весь сезон проведу в Челябинске.
— Об этом вы договорились, когда вас не использовали в доигровке?
— Мы все пришли к выводу, что мне сейчас нужна игровая практика.
— Я слышал, что возможен обмен, даже мелькало название вашего нового клуба — «Питтсбург».
— Ничего не могу сказать по этому поводу.
— Поставлю вопрос иначе: вы связываете свое будущее в Северной Америке с «Рейнджерс»?
— Я даже со своим заокеанским агентом давно не разговаривал. Сейчас, наверное, не время вообще думать об этом, что-то обсуждать. У меня контракт с «Трактором» до конца сезона. Буду разбираться с вопросом только после окончания соглашения.
— Тему про НХЛ до конца российского сезона можно не поднимать?
— У меня и не будет никаких новостей.
— Но вы видите, сколько молодых в «Рейнджерс».
— И не только молодых. Посчитайте, сколько игроков на моей позиции. Там есть из кого выбирать. На бумаге мест нет.
В «Тракторе» удивлены словам Каменева
— Давайте тогда про Россию.
— Я вам хотел вопрос задать. Вы видели интервью Владислава Каменева после матча со СКА?
— Конечно. Эта знаменитая фраза: «Трактор» ничего не может и нам ничего не дает". И как вам?
— Я в тот день Владислава только на разминке видел.
— Но он провел матч.
— Вот именно. У нас практически все в команде удивлены его словам. Мне кажется, что это не совсем красиво. Один из моих партнеров оценил это высказывание так: «Даже немые заговорили». Неэтичное высказывание со стороны форварда питерского клуба.
— Вы недовольны?
— Все же на таблице написано. Надо посмотреть туда и только после этого бросаться такими заявлениями.
— Да ладно вам, Виталий. Может быть, Каменев жестко сказал, да и он участник матча, видимо, такие заявления воспринимаются иначе. Но я на лед не выходил, и мне можно. В чем-то он ведь прав. «Трактор» мне напоминает борца, который вяжет соперника.
— Так мы играли против команды, которая здорово действует в атаке. Понятно, что на установке тренер на это обращал особое внимание и предложил такой вариант, при котором у СКА будет мало возможностей. В чем проблема?
— Ни в чем.
— Моменты у СКА были, но нас Иван Федотов спас. И мы создавали моменты. Но вопрос в другом. Встреча закончилась нашей победой. Кто там будет пересматривать матч? А в протоколе стоит 1:0 в пользу «Трактора».
— Основная претензия к Каменеву, что он неправильно оценил ход встречи?
— Ладно бы они провели в нашей зоне все 60 минут, но ведь такого не было. Мы просто хорошо сыграли в обороне, и неправильно говорить, что мы чего-то там не можем.
— Но ведь «Трактор» не слишком ярко играет и в других матчах. Иногда складывается впечатление, что вам главное — не пропустить, а впереди уж что получится.
— Неправда. У нас есть хорошие атаки, часто мы превосходим соперника по владению шайбой. Просто у челябинского клуба свой стиль, и он приносит результат. Понятно, что на дворе ноябрь, делать какие-то выводы рано, но пока мы в верхней части турнирной таблицы.
Оборонительный хоккей
— А вам нравится такой хоккей?
— Мы же выигрываем.
— Конечно. Но пошли бы вы смотреть матч «Трактора» в свободное время? Стали бы смотреть игру команды по телевизору.
— Наверное, мне не совсем правильно задавать такие вопросы, так как я хоккеист и вряд ли смогу объективно ответить. Но у нас нет никаких запретов в зоне атаки. У игроков есть определенные требования по действиям в защите.
— Какие у вас?
— Не пропустить гол.
— У всех так.
— Мы должны играть друг за друга, принимать шайбу, не отворачиваться. Если вы имеете в виду, что у меня есть какая-то своя зона, за которую я ответственен при обороне, то это не так. Все зависит от конкретной ситуации. Смотришь, как двигается соперник, как располагаются партнеры.
— Все похоже на то, что было при Гатиятулине, когда команда дошла до финала конференции?
— Да, очень похоже.
— Совсем недавно вы пропустили семь матчей. Было что-то серьезное или решили просто не форсировать восстановление, чтобы до конца привести себя в порядок?
— Травма была не самая серьезная, но сейчас нет никакого смысла усугублять положение и быстрей возвращаться на лед. Если есть возможность все залечить до конца, то надо этим пользоваться.
— После травмы вы не можете забить восемь матчей. Тут недавно Денис Зернов 16 игр не мог отличиться — так психовать стал уже после пятой игры.
— Я ему перед матчем с «Барысом» написал, что уж в этой встрече он точно забьет. Отправил сообщение на английском: «Зернов — гол и передача». Он ответил, что точно забьет, и не подвел. Но я спокойней отношусь к своей серии. Ладно бы у меня все из рук валилось. Выхожу, стараюсь принести пользу команде, «Трактор» побеждает. Не в каждом же мне матче забивать.
— А насколько вы лично удивлены, что «Трактор» так высоко в таблице?
— Я расскажу, как относятся в нашей команде к этому. Удивления нет. Но все довольны, хотя и понимают, что до конца регулярного чемпионата еще много времени. Но не буду скрывать, что место в таблице очень положительно влияет на микроклимат в раздевалке. Есть свои приколы по поводу лидерства в конференции, но без фанатизма. Ребята понимают, что все может измениться как лучшую, так и в худшую сторону. И сейчас надо еще больше работать, чтобы сохранить эти эмоции.
— У клубов, которые так взлетают, появляются свои ритуалы.
— Нет-нет, ничего подобного у нас нет. Но и после поражений в коллективе все было отлично. На следующий день приходили на стадион в нормальном состоянии, никто не сидел подавленным. Вы же знаете, в хоккее не все зависит от тренерской установки. Важно, как живет скамейка, какие отношения в раздевалке между игроками. Так вот в этом смысле у нас все довольно неплохо, и я не считаю, что взлет «Трактора» — большая сенсация.
— Самое обидное поражение в этом сезоне? «Северсталь»?
— Скорее, самое первое поражение от «Автомобилиста», а потом — когда «Сочи» уступили в овертайме.
— Глядя на то, как челябинский клуб выглядел летом, меня эти неудачи не удивили.
— А мы могли рассчитывать на другой результат. Там в чем проблема: в этих встречах мы выглядели очень неплохо, создавали моменты, но не смогли выиграть.
Личный результат
— В стартовых протоколах вы всегда стоите в тройке с Седлаком и Гикой. Только в начале сезона было иначе.
— Правда, что ли? Я не знаю, что там пишут, но на льду я чаще появляюсь с Бывальцевым и Калининым.
— Если бы у меня был выбор, то я бы предпочитал выходить в тройке, где центральный — Алексей, а не Лукаш.
— Они совершенно разные, это правда. Чешский форвард чаще лезет на ворота, жесткий. У Алексея свои козыри. Он здорово видит площадку, от него всегда можно ждать сюрпризов. Мне, в принципе, любой вариант подходит, если вы хотите спросить, с кем удобней.
— Но все равно же с кем-то удобней.
— Опять же многое зависит от характера матча. Если вы заметили, то игровое время у меня варьируется. Нет ведь такого, что поставили в какой-то тройке — и ничего не меняется.
— А почему вас иногда сажают?
— Тренер говорит, что претензий никаких нет, но существуют игровые нюансы. Анвару Гатиятулину видней, он же иначе смотрит на игру. Но чаще всего я пропускаю смены во втором периоде.
— Понятно, дальняя скамейка при смене, что-то в игре меняется.
— Может быть, мне на второй просто не выходить тогда? Шучу, конечно. На самом деле я всем доволен. «Трактор» дает мне возможность играть, работать, а я стараюсь приносить пользу клубу.
— Все знают, что для комфортного хоккея вам необходимо доверие. И еще желательно не ругать по пустякам.
— Мы с главным тренером постоянно общаемся, я слушаю, что он мне говорит, стараюсь выполнять. Не ругать меня? Как-то излишнего давления и правда нет, но все равно за результат спрашивают.
— На одном из сайтов вышел материал, в котором положительно оценивают вашу игру, но при этом говорят, что вы слишком много падаете. Вы зачем падаете?
— А я падаю много?
— Не знаю.
— Иногда действительно теряю равновесие, но есть ли хоккеисты в мире, которые все время стоят на ногах? Мне кажется, что, каким бы ты ни был накачанным и крепким, после нормального силового приема будет трудно удержаться на ногах. Я не считаю, что у меня есть какие-то проблемы с устойчивостью.
— Меня больше напрягает, что даже после заброшенных шайб, вы выглядите слишком сдержанным.
— Да что мне делать после голов? Бегать по всей площадке как ненормальный? Я очень сконцентрирован на игре. Но после матча все нормально. Я смеюсь, улыбаюсь, разговариваю. Не трачу эмоции во время матча, но это нормально.
Родная сестра — жена защитника Саморукова
— Как вы отнеслись к бою Олег Евенко — Алексей Семенов?
— Интересно было посмотреть, а то в КХЛ-то драк нет. Это в Америке раз в два-три матча стабильно бои происходят, в России отвыкаешь от этого. Олег — молодец. Крупный парень, я не удивлен.
— Не пытались с ним подраться на тренировке?
— Так мы в одной команде играем же. Да и потом, если бы бой был, то я бы пропустил гораздо больше семи матчей. Нет, даже в шутку такой мысли не было.
— Тут недавно защитник ЦСКА Дмитрий Саморуков сказал, что для него главное в хоккее — мнение жены. Видимо, она ему подсказывает, и, судя по его игре, у нее неплохо получается. Супруга Дмитрия — ваша сестра, она вам тоже помогала становиться сильней?
— В том-то и дело, что нет. От сестры я такого не ожидал, могла бы и мне подсказать, чтобы игра улучшилась. Но она ничего никогда не говорила.
— Вы недавно опубликовали фотографию с Хэллоуина.
— О, праздник крутой получился. Когда объявили о вечернике, то я думал, что мало кто будет заморачиваться и искать костюмы. Однако все игроки кем-то нарядились. Я же долго выбирал. Один приглянулся, но он мне был очень неудобен — слишком жарко было. Думал-думал, но вдруг выяснилось, что Александра Шарова меняют в «Амур». На вечеринку он, понятно, не попадал, и я купил костюм у него.
— Кто из команды очень серьезно отнесся к празднику?
— Сергей Калинин и Дмитрий Огурцов. У защитника был образ гангстера: накладные плечи, страшное вытянутое лицо, автомат. А форвард нарядился в вампира, даже мейкап сделал приличный.
— Сергей в этот вечер отражался в зеркале?
— Что-то я не проверил, кстати. А надо было бы.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю