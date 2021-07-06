Голкипер Алексей Красиков поделился эмоциями от перехода в «Спартак». В мае 25-летний хоккеист подписал со столичным клубом двусторонний контракт, который рассчитан на один сезон.

«Настрой самый боевой! Прихожу, чтобы помочь команде побеждать и выполнять поставленные задачи. Буду делать все, что от меня зависит. Доказывать нужно всегда: будь то игра или тренировка, чтобы все были счастливы — в первую очередь болельщики и все, кто поддерживает клуб. Я с детства впитал, что «Спартак» — народная команда.

Я очень рад переходу в стан красно-белых, но больше всего обрадовался мой дедушка — он болельщик «Спартака» с давних времен. Поэтому осознаю всю ответственность: перед собой, семьей, болельщиками, руководством — и моим дедушкой, конечно!" — цитирует Красикова официальный сайт клуба.

В минувшем сезоне Красиков расторг контракт с «Сибирью» и вторую половину регулярки провел в «Сочи». В регулярном чемпионате он сыграл 17 матчей, одержав две победы при коэффициенте надежности 2,99 и 90,2 процента отраженных бросков.