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Малкин назвал Мозякина легендой

19:15
Евгений Малкин и Сергей Мозякин. Фото Ярослав Неелов, РИА Новости Малкин назвал Мозякина легендой. Фото Instagram
Евгений Малкин и Сергей Мозякин. Фото Ярослав Неелов, РИА Новости
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Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин отреагировал на решение нападающего Сергея Мозякина завершить карьеру хоккеиста.

«Легенда», — написал Малкин в сторис Instagram.

Напомним, россиянин играл за магнитогорский клуб вместе с Мозякиным в сезоне-2012/2013, во время локаута в НХЛ.

40-летний Мозякин объявил о завершении карьеры. Он выступал за «Металлург» с 2011 года. На его счету два Кубка Гагарина и несколько рекордов КХЛ и чемпионатов России по результативности.

В сезоне-2020/2021 Мозякин провел 49 матчей в регулярном чемпионате и набрал 31 (14+17) очко, в плей-офф у него 11 матчей и 10 (4+6) очков.

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/e.malkin71geno/

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