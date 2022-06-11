Козун подпишет однолетний контракт с минским «Динамо»

Минское «Динамо» планирует заключить однолетнее соглашение с канадским нападающим Брэндоном Козуном.

По информации Metaratings.ru, 32-летний бывший игрок «Локомотива» Козун будет получать в «Динамо» меньше, чем зарабатывал в ярославском клубе. Нападающий выступал за минскую команду в сезоне-2020/21 и набрал 33 (18+15) очка в 41 игре.

Минувший сезон Козун начинал в Швейцарии, выступая за «Амбри-Пиотту». Позднее нападающий заключил контракт с «Локомотивом» до конца сезона. Хоккеист провел три матча за ярославский клуб.