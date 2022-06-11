Быков поддержал решение «Трактора» продлить контракт с Гатиятулиным

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков поддержал решение «Трактора» продлить контракт с наставником Анваром Гатиятулиным.

Вчера, 10 июня клуб из Челябинска объявил о подписании соглашения с 46-летним специалистом до конца сезона-2023/24.

«Результаты матчей и качество игры хоккеистов «Трактора» в большей степени это заслуга тренерского штаба во главе с Анваром Гатиятулиным. Болельщики снова видят интересный и зрелищный хоккей в исполнении своих игроков. Свой тренер вернулся к своей команде и это радует всех, в том числе руководителей команды. Думаю, все довольны тем, что с Анваром продлили контракт.

Ставит ли «Трактор» перед Гатиятулиным задачу выиграть Кубок Гагарина? Все клубы ставят эту задачу и «Трактор» не исключение. Важно, чтобы была эволюция в игре, это видно в Челябинске. Это дает оптимизм болельщикам», — приводит «РБ Спорт» слова Быкова.

Гатиятулин возглавляет «Трактор» с мая 2020 года. В минувшем сезоне КХЛ челябинский клуб дошел до полуфинала Кубка Гагарина, где проиграл магнитогорскому «Металлургу» (счет в серии 1-4).