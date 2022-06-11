Нападающий системы «Торонто» и воспитанник «Сибири» Дмитрий Овчинников рассказал о том, какие у него остались впечатления от игры нападающего «Мэйпл Лифс» Остона Мэттьюса.

— Вас и нескольких игроков «Марлиз» подняли в основу на время плей-офф. Понимали, что берут на черный день или в глубине теплилась надежда, что можете сыграть за «Мэйпл Лифс»?

— Да, безусловно понимал, что нас берут для количества. Это был отличный шанс посмотреть, что такое НХЛ, посмотреть на таких мастеров, как Джейсон Спецца, Уэйн Симмондс. У нас и тренировки были достаточно игровые — делали «1 в 0», «3 в 3». Например, ставили ворота в средней зоне и, как «Тампа», делали упражнение «3 в 1». Все эти две недели я кайфовал. Плюс смотрел такой офигенный хоккей. Серия «Тампа» — «Торонто» — это элита мирового хоккея!

— Вы тренировались только неиграющим составом?

— Да, конечно. Основа практически не тренировалась. У них в день игры была раскатка на «Скоушабанке», а мы тренировались на «Форде» — тренировочной арене.

— Кто наибольшее впечатление произвел из основы?

— Мэттьюс и Марнер. Это великий уровень хоккеистов! Маккиннон, Макдэвид, Макар, Мэттьюс, Марнер — это новое поколение игроков, которые дарованы Богом. Я смотрел на них вживую — и это просто демоны! У меня даже слов нет.

— У Мэттьюса обращали внимание на бросок?

— Да у него есть все! Он и в обороне как играет! Человек в порядке! Если он не станет лучшим игроком мира, то даже не знаю ... Мэттьюс прогрессирует с каждым годом. Да, у него была не очень игра в обороне. Но он ее подтянул. Мне кажется, Остон еще чуть-чуть подтянется — и совсем скоро 97-й номер (Коннор Макдэвид. — Прим. «СЭ») прикурнет.