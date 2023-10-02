Кожевников — о Тамбиеве: «Не понимаю, что этот человек делает в «Адмирале»

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников заявил, что из-за агентов многие опытные российские тренеры не работают в КХЛ.

«Очень много хороших специалистов не работает в КХЛ. Светлов, который здорово проявлял себя с «Адмиралом», поднимал команду. Теперь на его месте другой тренер, я не понимаю, что этот человек (Леонид Тамбиев, главный тренер «Адмирала». — Прим. «СЭ») делает в команде. Что у нас тут делает иностранец?

Юрзинов-младший мог бы кого-то возглавить. Вопрос к руководству. Есть завязки между агентами, поэтому многие тренеры в КХЛ ходят по кругу. Странно, что многих не приглашают никуда. Человек шесть точно есть», — цитирует Кожевникова Legalbet.

Светлов ранее работал с «Сочи», «Атлантом», «Адмиралом», «Ладой» и «Амуром».