Зарплата Ларионова в «Торпедо» — 17 миллионов рублей в год

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По информации «СЭ», зарплата главного тренера «Торпедо» Игоря Ларионова — 17 миллионов рублей в год.

Российский специалист возглавляет команду из Нижнего Новгорода с сезона-2022/23. Под его руководством «Торпедо» в прошлом сезоне дошло до второго раунда плей-офф КХЛ, где уступило в серии петербургскому СКА со счетом 0-4.