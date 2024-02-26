«Металлург» и «Авангард» в понедельник, 26 февраля, проведут матч в регулярном чемпионате КХЛ-2023/24. Встреча пройдет в ледовом дворце «Арене-Металлург» в Магнитогорске. Начало — 17.00 по московскому времени.

Следить за матчем в прямом эфире можно с помощью официального сайта КХЛ, онлайн-сервисов «Кинопоиск» и Okko Sport, а также на платформе KHL Prime. Ключевые события игры «Металлург» — «Авангард» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию всего игрового дня КХЛ.

«Металлург» набрало 93 очка и занимает 1-ю строчку в турнирной таблице Восточной конференции. В активе «Авангарда» 92 балла, команда находится на 2-м месте Восточной конференции.

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