Кожевников рассказал, что помогло «Авангарду» отыграться в серии с «Локомотивом»

Бывший нападающий сборной СССР Александр Кожевников поделился мнением серии второго раунда Кубка Гагарина между «Авангардом» и «Локомотивом» (3-3).

«Выйти из критической ситуации в серии «Авангарду» помогли игра и ответственность. В Омске ведь собрана серьезная команда», — приводит слова Кожевникова «Vprognoze.ru».

Седьмой матч в серии состоится 30 марта в Омске. Начало — 13.30 мск.