Бердников: «Выиграть Кубок Гагарина — реально для «Трактора»

Бывший нападающий «Трактора» Вадим Бердников оценил шансы челябинского клуба на победу в Кубке Гагарина в сезоне-2023/24.

«Команда на ходу и дай бог, чтобы не было травм, чтобы все игроки оставались в обойме и работали как единый мотор. Я думаю, что выиграть Кубок Гагарина — реально», — приводит слова Бердникова «РБ Спорт».

В серии второго раунда Кубка Гагарина «Трактор» обыграл «Динамо» в 4 матчах (4-0).