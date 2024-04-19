Кожевников: «Металлургу» просто повезло в первом матче с «Локомотивом»

Чемпион мира по хоккею Александр Кожевников прокомментировал поражение «Локомотива» от «Металлурга» (1:2, 0-1) в первом матче финальной серии Кубка Гагарина.

«Игра была равной, просто больше повезло «Магнитке». Но она и стремилась больше. Не думаю, что пауза сыграла какую-то роль. «Локомотив» смотрелся очень свежо. Два достойных финала соперника», — приводит слова Кожевникова Liveresult.

Вторая игра пройдет 20 апреля в Магнитогорске. Начало — в 14.00.