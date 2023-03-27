Кожевников отреагировал на завершении карьеры Кошечкина: «Мавр сделал свое дело, Мавр может уходить»

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость о том, что голкипер «Металлурга» Василий Кошечкин завершил карьеру.

«Он сделал свое дело. Поднял команду «Металлург», выиграл кубок Гагарина. В сборной играл достаточно уверенно. Приходит время, надо уходить. Что сделаешь? Доказал, что он великий вратарь. Мавр сделал свое дело, Мавр может уходить», — сказал Кожевников «СЭ».

Сегодня, 27 марта, в интервью «СЭ» Кошечкин объявил о завершении карьеры.

40-летний голкипер выступал в составе «Магнитки» с 2013 по 2023 год, а также в сезоне-2009/10. Он является олимпийским чемпионом, чемпионом мира и двукратным обладателем Кубка Гагарина.