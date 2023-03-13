Кожевников не считает, что московское «Динамо» провалило серию c «Торпедо»

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников рассказал, почему московское «Динамо» уступило «Торпедо» в первом раунде Кубка Гагарина с общим счетом в серии 2-4.

«Динамо» не провалило серию. Провалом бы был проигрыш в три шайбы. Они сражались как могли. «Торпедо» же нравится хоккей Ларионова, они добиваются результата. У них более молодые ребята, которые восстанавливаются быстрее. Они и вырывали победы за счет своей энергетики. Это сыграло ключевую роль. Значит, «Торпедо» больше хотело, чем «Динамо», — приводит слова Кожевникова Legalbet.

Следующим соперником нижегородского «Торпедо» в плей-офф КХЛ Западной конференции станет СКА из Санкт-Петербурга.