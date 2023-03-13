«Витязь» не будет продлевать контракт с Граовацем

По информации «СЭ», «Витязь» не будет подписывать новый контракт с канадским форвардом Тайлером Граовацем.

Нападающий выступает за «Витязь» с лета 2022 года. Ранее 29-летний хоккеист играл за минское «Динамо», «Миннесоту», «Вашингтон» и «Ванкувер».

В сезоне-2022/23 Граовац набрал 20 (9+11) очков в 49 матчах регулярного чемпионата КХЛ. В плей-офф форвард провел 3 игры и не отметился результативными действиями.